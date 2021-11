Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Diebstahl aus Werkstatt, Zeugen gesucht

Schutterwald (ots)

Ein noch unbekannter Dieb machte sich am Montag kurz nach 13 Uhr in einer frei zugänglichen Werkstatt in der Burdastraße zu schaffen. Der alkoholisiert wirkende, etwa 40-jährige vermutlich osteuropäisch aussehende Mann entwendete aus einem unverschlossenen Fahrzeug einen Geldbeutel mit Bargeld. Der Unbekannte soll etwa 170 bis 180 Zentimeter groß sein, graue Haare und einen grauen Bart haben. Außerdem dürfte er mit einer kurzen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Nach dem Vorfall hat sich der mutmaßliche Langfinger offenbar zu Fuß in unbekannte Richtung entfernt. Laut Zeugenaussage sei er bereits vor der Tat gegen 10 Uhr aufgefallen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Neuried unter der Telefonnummer: 07807 95799-0 in Verbindung zu setzen.

/ph

