Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen,A5 - Aufgefahren

Renchen,A5 (ots)

Bei starkem Regen kam es am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Norden zwischen Appenweier und Achern zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 70-Jähriger schwer verletzt wurde. Er musste zur Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ein 44-Jähriger hatte nach bisherigen Erkenntnissen beim Überholvorgang kurzfristig die Kontrolle über seinen Fiat verloren und war auf den Skoda des 70-Jährigen geprallt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell