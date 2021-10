Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch

Gronau (ots)

Unbekannte versuchten am Sonntag, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 19.15 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eper Straße einzudringen. Hebelversuche an der Wohnungstür zeugten von deren Vorhaben.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

