Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Weißes oder graues Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht, Hinweise erbeten

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl hoffen nach einer Unfallflucht am Freitagvormittag im südlichen Eingangsbereich eines Baumarkt-Parkplatzes "Am Sundheimer Fort" auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Dort wurde zwischen 10 Uhr und 11:30 Uhr ein geparkter Audi Q2 im vorderen, linken Bereich beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher richtete hierbei einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro an und suchte anschließend das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu scheren. Möglicherweise handelt es sich bei dem nun gesuchten Wagen um graues oder weißes Fahrzeug. Mögliche Zeugen des Unfalls oder wer Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben kann, meldet sich bitter unter der Rufnummer: 07853 893-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Kehl.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell