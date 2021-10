Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Trunkenheitsfahrt

Baden-Baden, A5 (ots)

Ein Zeuge meldete am Sonntagabend einen 61-jährigen Fahrer, der durch seine Fahrweise in Schlangenlinien auf der A 5 von Karlsruhe kommend in südlicher Fahrtrichtung auffiel. Die gerufenen Beamten der Autobahnpolizei Bühl unterzogen den BMW-Fahrer auf der Tank- und Rastanlage Baden-Baden einer Kontrolle. Die Polizisten konnten bei dem Mann starken Alkoholgeruch wahrnehmen, so dass die abendliche Ausfahrt mit einer Blutentnahme im Klinikum Rastatt endete. Sein Führerschein wurde einbehalten.

/ae

