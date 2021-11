Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Wohnhaus ein- Fenster aufgebrochen

Bünde (ots)

(sls) Am Samstagmorgen (20.11.) wurden Polizeibeamte gegen 10.30 Uhr zu einem Einsatz ins Meierteil nach Bünde gerufen. Hintergrund war ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach Auswertung der ersten Spuren brachen bislang unbekannte Täter, in Abwesenheit der Bewohner, in das Haus ein. Um sich Zugang zu verschaffen, beschädigten sie ein Fenster und betraten dadurch das Haus. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten alle Räumlichkeiten, Schränke, Schubladen und auch diverse Behältnisse. Nach bisherigen Ermittlungen wurden durch die Täter diverse Schmuckstücke mitgenommen. Anschließend flüchteten die Personen in bislang unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Bearbeitung übernommen und hofft auf Zeugen, denen im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Bitte melden sie sich bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell