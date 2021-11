Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Lastenräder eines Restaurant-Bringdienstes gestohlen

Herford (ots)

(um) Gestern Morgen(18.11.), gegen 06:30 Uhr, informierten Beschäftige eines Restaurants an der Rennstraße die Polizei über einen Einbruch in ihre Gasträume. In der Nacht zum Donnerstag brachen bislang Unbekannte über eine Hintertür in den Ladenkomplex ein. Neben einem Paar Turnschuhe der Marke Nike stahlen die Täter mehrere Lastenräder (Pedelecs) der Marke Winora des Auslieferungsbetriebes. Ebenso nahmen die Einbrecher einen teuren Computer des Restaurants mit. Der genau Schaden wird derzeit noch zusammengetragen, dürfte sich aber im Bereich mehrerer tausend Euro bewegen. Die Polizei bittet in diesem Fall um die Mithilfe der Bevölkerung. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

