Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahles - Diebe öffnen KeylessGo PKW

Bünde (ots)

(um) In der Nacht zum Donnerstag (18.11.) gelang ein Diebstahl aus einem verschlossenen vor dem Haus abgestellten PKW Seat an der Straße Karrenbruch. Das Fahrzeug parkte neben weiteren Fahrzeugen, die durch die Täter nicht angegangen wurden. Im Verdacht steht, dass der oder die Unbekannten den Wagen mittels technischer Vorrichtungen unter Überbrückung des KeylessGo Systems öffnen konnten. Aus dem Inneren entwendeten die Täter dann eine geringe Menge an Bargeld und hinterließen einen durchwühlten Innenraum. In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei den Fahrzeugschlüssel in geeigneten Schalen entfernt vom Fahrzeug über Nacht zu lagern. Legen Sie nicht den Schlüssel nur wenige Meter vom Fahrzeug ab. Die Diebe schalten sich dann zwischen Fahrzeug und digitalen Schlüssel und überbrücken die Schließsignale. Eine weitere Methode ist den Abschließvorgang durch Störsignale zu unterbinden. PKW Besitzer, die gewohnt sind, dass der Wagen nach einer kurzen Zeitspanne automatisch schließt, können so überlistet werden. Beobachten Sie daher ihr Parkumfeld und versichern Sie sich, dass der Wagen wirklich verschlossen wird. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

