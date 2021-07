Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Einbruch

Recklinghausen (ots)

Am vergangenen Wochenende gelangten Unbekannte über eine notgesicherte Tür in eine Sporthalle an der Theodor-Körner-Straße. Aus den Umkleideräumen nahmen sie Wasserhähne und Siphons mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell