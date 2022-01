Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Raub auf Imbiss in Loxstedt

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am gestrigen Donnerstagabend (27.01.2022) betraten gegen 21:40 Uhr zwei bisher unbekannte männliche Personen einen Imbiss in der Bahnhofstraße in Loxstedt. Die maskierten Täter forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld vom Imbissbetreiber und flüchteten im Anschluss mit einer geringen Menge Bargeld zu Fuß in Richtung Nesse. Trotz sofort eingeleiteter, intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. Person männlich, ca. 20-30j alt, ca.180cm groß, schlank, sprach akzentfrei deutsch, bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke. 2. Person männlich, ca. 20-30j alt, ca. 170cm-175cm groß, dicklich, bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

