Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrskontrolle in Beverstedt führt zu diversen Strafanzeigen

Cuxhaven (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (30.01.2022), gegen 04:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf einen 21-Jährigen Fahrzeugführer aus der Gemeinde Beverstedt im Bereich Frelsdorf. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente dahingehend, dass der 21-Jährige seinen PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Des Weiteren hielt die Behauptung gegenüber den Beamten im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein einer näheren Überprüfung nicht stand. Schließlich waren die amtlichen Kennzeichen für ein ähnliches Fahrzeugmodell ausgegeben, aber eben nicht für den kontrollierten PKW. Gegen den 21-Jährigen wurden daher mehrere Strafverfahren, unter anderem Fahren ohne Fahrerlaubnis, Besitz von Betäubungsmitteln, etc. eingeleitet. Ihm wurde in Schiffdorf eine Blutprobe entnommen. Außerdem bot die Mutter des Beschuldigten an, den PKW an den Straßenrand zu fahren. Auch Sie konnte keinen Führerschein vorzeigen und behauptete Inhaberin eines älteren Exemplars zu sein, welches noch nicht elektronisch abgefragt werden konnte. Als Problem stellte sich anschließend nur heraus, dass ihr die Fahrerlaubnis schon 2013 rechtskräftig entzogen worden war. Auch gegen sie wurde eine Strafverfahren eingeleitet.

