Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kattendorf - Diebstahl von neun Bienenvölker - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (03.12.2021) ist es in der Sievershüttener Straße in Kattendorf zu dem Diebstahl von neun Bienenvölker mitsamt ihren Holzbeuten sowie sieben Hühnern aus einem Freilaufgehege gekommen.

Die Tatzeit dürfte zwischen Donnerstag, 02.12.2021, 12:00 Uhr und Freitag, 03.12.2021, 13:00 Uhr liegen.

Das Polizeirevier in Kaltenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die während der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes beobachtet haben.

Aufgrund der Größe der Holzbeuten liegt es nahe, dass die Bienenvölker mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04191 - 3088 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell