Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Raub im Steindammpark, Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In den späten Abendstunden des 02. Dezembers, gegen 23:30 Uhr, traten zwei Personen dem 21-jährigen Geschädigten im Elmshorner Steindammpark gegenüber und bedrohten diesen mit einem Messer. In der Folge raubten sie ihm seine Wertsachen und flohen unerkannt in Richtung Bahnhof.

Der junge Mann begab sich daraufhin umgehend zum Polizeirevier Elmshorn, um die Tat dort zur Anzeige zu bringen. Er erklärte, dass es sich bei den beiden Tätern um zwei Männer im Alter von ca. 25 Jahren, schlanker Statur und augenscheinlich südländischem Erscheinungsbild gehandelt habe. Einer sei etwa 180cm groß gewesen, der andere etwas kleiner und mit einer schwarzen "Wellensteyn"-Jacke bekleidet.

Unter Vorhalt des Messers wurden dem Geschädigten ein hochwertiges Mobiltelefon samt Zubehör und ein zweistelliger Bargeldbetrag geraubt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Steindammparks und Umgebung führten nicht mehr zum Antreffen der Täter.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04121-8030.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell