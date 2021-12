Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall forderte eine Schwerverletzte

Moers (ots)

Am Nikolaustag gegen 09.20 Uhr kam es an der Kreuzung Venloer Straße / Krefelder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 25 Jahre alte Autofahrerin schwer verletzte.

Die 25-jährige Frau aus Weeze beabsichtigte mit ihrem Pkw von der Venloer Straße nach links auf die Krefelder Straße Richtung Moers-Kapellen abzubiegen. Hierzu stand sie zunächst im Kreuzungsbereich. Sie nahm einen heranfahrenden Rettungswagen wahr, der sich der Kreuzung von Moers-Kapellen aus kommend der Krefelder Straße näherte. Dieser befand sich im Rahmen einer Sonder- und Wegerechtsfahrt noch ca. 50 m vor der Kreuzung.

Um diesem Platz zu machen, fuhr die 25-Jährige an und geriet dabei in den Gegenverkehr. Hier stieß sie mit einem 50-Jährigen Autofahrer aus Krefeld zusammen, der mit einem Pkw die Venloer Straße aus Neukirchen-Vluyn kommend in Richtung Duisburg befuhr.

Die 25-Jährige, sowie der 50-jährige Krefelder brachten Rettungswagen in Krankenhäuser. Beide Autos schleppte eine Firma ab.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Venloer Straße aus Neukirchen-Vluyn kommend hinter der Kreuzung für beide Fahrtrichtungen ab.

