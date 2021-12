Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Wohnungseinbrüche

Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Am Freitag zwischen 12.50 Uhr und 21.50 Uhr suchten Unbekannte ein Einfamilienhaus am Dahmenhofweg im Ortsteil Vynen heim.

Über die Terrasse gelangten die Täter in das Haus und durchwühlten die Räume. Sie erbeuteten eine Schatulle mit acht Uhren, vier Herrenjacken und eine Tagesdecke.

Bereits am Mittwoch (01.12.)kam es an der oben genannten Örtlichkeit ebenfalls zu einem Einbruch. Hier gelangten die Täter über ein Badezimmerfenster in das Einfamilienhaus.

Dort durchsuchten sie ebenfalls sämtliche Räume und öffneten Schränke, Schubladen und Kassetten. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher ein Laptop und einen Diamantring.

In beiden Fällen übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell