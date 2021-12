Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht nach Exhibitionisten

Dinslaken (ots)

Mit einem nackten Unterkörper hat sich ein Unbekannter einer 61-Jährigen gezeigt.

Der Exhibitionist kam am Freitag gegen 09.40 Uhr hinter Sträuchern am nördlichen Emscherdeich hervor. Er rannte an ihr vorbei und flüchtete über die ehemalige Bahntrasse Richtung Oststraße. Der Unbekannte ist circa 170 cm groß und muskulös. Seine Haut hat einen auffällig braunen Teint. Gekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover und Turnschuhen. Die Kapuze hatte er so stark über den Kopf gezogen, dass nur ein kleiner Sehschlitz vorhanden war.

Die Polizei Dinslaken bittet Zeugen, die den Mann kennen oder gesehen haben, sich bei ihr unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 zu melden.

