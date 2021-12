Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln

Hünxe

Kamp-Lintfort - Treckerumzug verlief ohne Störungen

Hamminkeln / Hünxe / Kamp-Lintfort (ots)

Am Samstag starteten zwei Tage vor Nikolaus Treckerumzüge in Kamp-Lintfort, Hünxe und Hamminkeln.

Organisiert von Landwirten der Bewegung "Land schafft Verbindungen" wollten die Landwirte wie im vergangenen Jahr den Menschen in der Weihnachtszeit Freude bereiten und zeitgleich gegen die Agrarpolitik zu protestieren.

In Hamminkeln beteiligten sich rund 19 Fahrzeuge, in Hünxe ca. 60 und in Kamp-Lintfort waren es 30 Traktoren, die eine Versammlung angemeldet hatten.

Die Polizei begleitete die jeweiligen Umzüge, die ohne nennenswerte Störungen verliefen.

Die Fahrten starteten um 17.00 Uhr bzw. 17:30 Uhr zu den verschiedenen Einrichtungen und Plätzen und endeten gegen 20.10 Uhr.

An den kommenden Wochenenden finden weitere Umzüge im Kreis Wesel statt, die ebenfalls von der Kreispolizei Wesel begleitet werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell