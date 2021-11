Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: zwei Einbrüche über das Wochenende

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 05.11.2021, bis Montag, 08.11.2021 gelangte ein Unbekannter in ein Schulgebäude in der Wintersbuckstraße. Wie der Unbekannte in das Gebäude gelangte ist hier noch nicht bekannt. Im Gebäude wurden von dem Unbekannten zwei Türen eingetreten. Ob etwas gestohlen wurde ist hier auch noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Ein Unbekannter schlug in der Nacht von Sonntag, 07.11.2021, auf Montag, 08.11.2021, eine Scheibe einer Gaststätte im Grüttweg ein. Aus der Gaststätte wurden etwa 1.800 Euro Bargeld gestohlen. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

