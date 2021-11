Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrer zeigt "verlorenen" Führerschein vor

Freiburg (ots)

Am Grenzübergang in WT-Waldshut hat am Montagabend, 08.11.2021, ein Autofahrer seinen "verlorenen" Führerschein vorgezeigt. Gegen 19.40 Uhr war der 24-jährige vom Zoll kontrolliert worden. Er händigte den Beamten seinen Führerschein aus. Jedoch stellte sich heraus, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Ermittlungen ergaben, dass er den vorgezeigten Führerschein als verloren gemeldet hatte. Dieser wurde beschlagnahmt. Sein Verhalten zieht nicht nur eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach sich, sondern auch ein Ermittlungsverfahren wegen falscher Versicherung an Eides Statt.

