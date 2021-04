Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer (57) stirbt bei schwerem Unfall auf der L 770

Petershagen, Diepenau (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 770 in Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke) ist am Dienstag ein 57-jähriger Autofahrer aus Diepenau ums Leben gekommen. Der Mann war am Morgen mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Dessen 35-jähriger Fahrer blieb äußerlich unverletzt.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge war der 57-Jährige um kurz nach 8 Uhr mit seinem Seat in Richtung Petershagen unterwegs. Laut Zeugenaussagen soll der Mann auf dem Teilabschnitt der Landstraße zwischen den Einmündungen "Auf der Tappenau" und dem "Speckenweg" ein vor ihm fahrenden Pkw samt Anhänger überholt haben. Der für ein Unternehmen aus Dinklage tätige Lkw-Fahrer wich mit seinem Lastzug nach rechts auf den Seitenstreifen aus, konnte damit aber eine Kollision mit dem auf seiner Fahrspur befindlichen Seat nicht mehr verhindern.

Während der 35-Jährige seinen Sattelzug auf dem Grünstreifen zum Stehen brachte, schleuderte der Seat quer über die beiden Fahrstreifen und blieb auf dem gegenüberliegenden Grünstreifen schwer beschädigt liegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock des Seat herausgerissen und blieb auf der Fahrbahn liegen. Ein alarmierter Notarzt konnte den allein im Pkw sitzenden 57-Jährigen nicht mehr retten. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Um den Leichnam bergen zu können, trennten Einsatzkräfte der Feuerwehr mit schwerem Gerät das Dach des Seat ab. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit in die Arbeit der Polizei eingeschaltet. Zudem wurden beide Fahrzeuge sichergestellt. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers erstellte aus der Luft Fotoaufnahmen von der Unfallstelle. Die Polizei sperrte die L 770 in beiden Fahrtrichtungen und leitete den Verkehr bis gegen 12.30 Uhr ab.

