Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Täter hatten es auf BMW abgesehen

Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Böse Überraschung für die Autofahrer dreier BMW im Ortsteil Lintfort:

Unbekannte hatten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unter anderem die Mittelkonsole, die Lenkräder und das Navigationssystem aus den Fahrzeugen ausgebaut. Betroffen waren zwei Autos an der Michaelstraße und eines, das an der Alfredstraße parkte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell