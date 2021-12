Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Die Kriminalprävention gibt Eltern Tipps

Sicherer Umgang mit dem Smartphone

Kreis Wesel (ots)

Juhuuuu, endlich ein Smartphone!

So oder so ähnlich könnte es in drei Wochen vor vielen geschmückten Tannenbäumen zu hören sein.

Damit die kleinen Technikwunder aber auch nachhaltig große Freude bringen, ist eine gute Medienerziehung durch die Erziehungsberechtigten unumgänglich.

Die freie Welt der Erwachsenen bietet viele Gefahren, welche von Kindern, Jugendlichen und den Eltern häufig unterschätzt werden. Die Verbreitung oder das Erhalten verbotener Inhalte geschieht in Sekundenschnelle, genauer gesagt, mit einem Klick.

Neben extremen Gewaltdarstellungen, Propaganda, Fake-News und Cybermobbing wird auch die Gefahr vom freiwilligen Versenden intimen Bildmaterials oder die Weitergabe persönlicher Daten bagatellisiert. Letzteres bezieht sich genauso auf die Privatsphäre in den Profileinstellungen.

Bei unüberlegten Posts oder achtlosem Umgang mit den persönlichen Daten haben kriminelle Erwachsene leichtes Spiel, sich Kindern und Jugendlichen auf sexueller Ebene zu nähern. Um das zu verhindern, ist die permanente Begleitung beim Start in die digitale Welt unumgänglich.

Zur Unterstützung bei der Vermittlung von Medienkompetenz können die Broschüren der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes beitragen.

Hierbei handelt es sich um die Broschüren: "Onlinetipps für Groß und Klein" sowie "Klicks-Momente für Internetnutzer".

Diese können bei der polizeilichen Kriminalprävention im Kreis Wesel kostenfrei zur Verfügung gestellt oder online auf der Seite www.polizei-beratung.de im Medienangebot herunter geladen werden.

Für weitere Rückfragen und Beratungen stehen ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der polizeilichen Kriminalprävention im Kreis Wesel unter der Rufnummer 0281-107-4420 zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell