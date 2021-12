Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch und Einbruchsversuche in mehrere Gartenlauben

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wesel (ots)

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in mehrere Gartenlauben einer Kleingartenanlage an der Straße Am Lippeglacis ein.

Die Täter stahlen unter anderem Werkzeuge wie Bohrmaschinen und eine Heißluftpistole, aber auch ganze Werkzeugkisten.

In einigen Fällen blieb es beim Versuch.

Insgesamt gibt es zurzeit fünf Geschädigte, die sich bei der Polizei Wesel gemeldet haben. Da es jedoch nicht auszuschließen ist, dass die Täter auch in anderen Gartenlauben dieser Kleingartenanlage eingebrochen sind, bittet die Polizei mögliche Geschädigte, sich ebenfalls zu melden. Zeugen werden um Hinweise gebeten.

Bitte wenden Sie sich in beiden Fällen an die Wache Wesel, Telefon 0281-107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell