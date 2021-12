Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Dinslakener leistete massiven Widerstand

Voerde (ots)

Am Sonntag gegen 02.10 Uhr wollten eine Polizistin und ein Polizist einen Autofahrer kontrollieren, der vor ihnen auf der Hindenburgstraße in Höhe der Straße Am Industriepark entlang fuhr. Der Autofahrer bog daraufhin unvermittelt in den Risselweg ab und gab Vollgas, so dass die Kollegen Mühe hatten, ihm zu folgen. Anschließend bog er in Höhe der Hans-Richter-Straße auf einen unbefestigten Parkplatz ab und schaltete das Licht aus. Der 22-jährige Fahrer aus Dinslaken versuchte, sich im Laufe des Einsatzes von der Örtlichkeit zu entfernen und wehrte sich massiv, woraufhin ihm die Beamten Handfesseln anlegten.

Der 22-Jährige stand unter der Einwirkung alkoholischer Getränke. In seinen Taschen fanden die Polizisten Betäubungsmittel, das sie sicherstellten.

Dem Dinslakener entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

