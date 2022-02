Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau - Spinde aufgebrochen Walsrode - Pkw in Flammen Essel - Pool auf der Autobahn

PI Heidekreis (ots)

Soltau - Taschendiebstahl

Am Samstag, in der Zeit von 10:50 Uhr bis 11:10 Uhr, ereignete sich ein Diebstahl in dem Lebensmittelgeschäft "Lidl" an der Anschrift "Am Alten Stadtgraben" in Soltau. Die unbekannte Täterschaft nutzte dabei einen unachtsamen Moment der Geschädigten und entwendete aus deren Einkaufstasche eine Geldbörse.

Soltau - Spinde aufgebrochen

Am 26.02.2022, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr, werden in der Therme in Soltau mehrere Spinde im Bereich der Umkleidekabinen aufgebrochen und durchsucht. Aus einem Spind wird durch die unbekannte Täterschaft Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise werden unter 05191-9380-0 an die Polizeiinspektion Heidekreis erbeten.

Walsrode - Unfall aus Unachtsamkeit

Ein 68-jähriger aus Walsrode befuhr am Freitagabend mit seinem Pedelec eine Straße im Stadtgebiet von Walsrode. Hierbei übersah er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw und fuhr auf diesen nahezu ungebremst hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls schlug der Mann mit seinem Kopf die Heckscheibe des Pkw ein. Er selber wurde dadurch glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte das Krankenhaus alsbald wieder verlassen.

Walsrode - Pkw in Flammen

Am frühen Samstagmorgen geriet ein in einer Sandgrube abgestellter VW Transporter auf unbekannte Art und Weise in Brand. Das Feuer konnte die Feuerwehr gelöscht werden, so dass kein weiterer Sachschaden entstand. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern noch an.

Walsrode - Corona Kontrollen

Durch Einsatzkräfte der Polizei wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Gastronomiebetriebe im Stadtgebiet von Walsrode hinsichtlich der Einhaltung der aktuell geltenden Covid-19-Hygienemaßnahmen aufgesucht und kontrolliert. Es wurden hierbei u.a. zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen nicht vorhandener oder unzureichender Hygienekonzepte gefertigt, hinsichtlich der bestehenden Zugangsbeschränkungen wurden keine Verstöße festgestellt. Insgesamt verhielten sich die Betreiber sowie die Gäste den Einsatzkräften gegenüber kooperativ.

Bad Fallingbostel - Trunkenheit im Verkehr

Im Stadtgebiet von Bad Fallingbostel wurde am Freitagnachmittag ein 58 Jahre alter Mann aus Bad Fallingbostel mit seinem Pkw kontrolliert. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,12 Promille. Es folgte eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und die Untersagung der Weiterfahrt.

Essel - Pool auf der Autobahn

Am Samstagmittag fuhr ein 41-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Gespann aus Pkw mit Anhänger von der Tank- und Rastanlage Allertal-West auf die A7 in Richtung Hannover. Auf Grund eines technischen Defektes löste sich der Anhänger, beladen mit einem Außenwhirlpool, stieß gegen die Mittelschutzplanke und blieb auf dem linken von drei Fahrstreifen liegen. Durch die Umsicht der anderen Verkehrsteilnehmer kam es zu keinen weiteren Verkehrsunfällen.

Walsrode - Betrunken auf der Autobahn

Ein 28 Jahre alter Mann aus Hannover wurde am Samstagabend im Rahmen einer Verkehrskontrolle als Fahrzeugführender eines VW Golf auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Sicherstellung des Führerscheins waren die Folge.

