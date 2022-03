Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Turnhalle mit Farbe beschmiert; Heidekreis: An gültigen Versicherungsschutz denken; Bad Fallingbostel: Drogenfunde bei Polizeikontrollen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.03.2022 Nr. 1

01.03./Turnhalle mit Farbe beschmiert

Bomlitz: Unbekannte beschmierten im Zeitraum zwischen Freitag und Dienstag im Papiermacherkamp die Außenwand der Turnhalle an der dortigen Grundschule Graffitis. Der Sachschaden wird mit 500 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bomlitz, Tel. 05161/949630 entgegen.

01.03./ An gültigen Versicherungsschutz denken

Heidekreis: Mehre Fälle von Fahren ohne gültigen Versicherungsschutz registrierte die Polizei Heidekreis am 01. März. Dabei wurden bei Kontrollen gegen fünf Fahrer von E-Scootern und sechs Fahrer von Kleinkrafträdern Verfahren wegen Fahrern ohne Versicherungsschutz eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass seit dem 01. März die alten blauen Versicherungskennzeichen ihre Gültigkeit verloren haben und eine neue Versicherung abgeschlossen werden muss und dann grüne Kennzeichenschilder ausgegeben werden.

01.03./Drogenfunde bei Polizeikontrollen

Bad Fallingbostel: Am späten Dienstagnachmittag bis in die Abendstunden wurde gezielt die Innenstadt von Fallingbostel durch Polizeikräfte bestreift. Unterstützung erhielten die Beamten durch einen Hundeführer mit seinem Drogenspürhund. Dieser schlug insgesamt vier Mal bei Personen an. Bei den kontrollierten Personen, darunter auch ein Jugendlicher konnten jeweils Drogen in Form von Marihuana aufgefunden werden. Ein Jugendlicher fiel den Beamten durch typischen Cannabisgeruch auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurden den Beamten knapp 6 Gramm Marihuana ausgehändigt. Insgesamt förderte die Kontrolle ca. 16,5 Gramm Drogen zutage, welches sichergestellt wurde. Die Jugendlichen wurden an ihre Eltern übergeben. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

