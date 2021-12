Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Bewaffneter Raub auf Tankstelle

Krefeld (ots)

Am Sonntag (12. Dezember 2021) um 22:33 Uhr hat ein Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle auf dem Glockenspitz betreten und den einzigen anwesenden Mitarbeiter mit einer Schusswaffe gezwungen, eine Kasse zu öffnen. Anschließend nahm der Unbekannte eine dreistellige Summe aus der Kasse und floh Richtung Berliner Straße. Er war rund 1,75 Meter groß, schlank und mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Sonnenbrille, schwarzen Handschuhen und weißen Sneakern bekleidet. Auf dem Kopf hatte er eine schwarze Baseball-Kappe mit weißem Adidas-Symbol.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.de (484)

