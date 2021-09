Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis gefahren

Uslar (ots)

BODENFELDE (zi.) Ein 21-jähriger Mann aus Wesertal befuhr am 22.09.21, 18:45 Uhr, mit einem Kleinkraftrad öffentliche Straßen in Bodenfelde, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Des Weiteren wurde ein Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug befestigt, das für ein anderes Kleinkraftrad ausgestellt war.

