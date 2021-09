Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf der B 445

Bad Gandersheim (ots)

Am Dienstag, den 21.09.2021, gegen 13:20 Uhr, führten Mitarbeiter der Firma GEO-LOG aus Braunschweig Vermessungsarbeiten auf der B 445 zwischen Rimmerode und Bad Gandersheim durch. Dabei war das Firmenfahrzeug ordnungsgemäß gesichert in Richtung Bad Gandersheim auf der Fahrbahn abgestellt. Während der Arbeiten fuhr eine weiße Sattelzugmaschine mit Auflieger an dem abgestellten Pkw vorbei und touchierte dabei den linken Außenspiegel. Dadurch wurde der Außenspiegel komplett demoliert und es entstand ein geschätzter Schaden von 500 EUR. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Sattelzuggespanns von der Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Aus diesem Grund wurde ein Verfahren aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer eingeleitet. Die Sattelzugmaschine sei mit einem nichtdeutschen Kennzeichen versehen gewesen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Bad Gandersheim (05382-919200) zu melden.(Ge)

