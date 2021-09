Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Dassel, Pfingstanger, Verbindungsweg Am Burgberg - Gradanger, Dienstag, 21.09.2021, 16.33 Uhr, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Einbeck (ots)

DASSEL ( hoj ) - Am Dienstag, 21.09.2021, gegen 16.30 Uhr befuhr ein noch unbekannter Rollerfahrer den Verbindungsweg Am Burgberg - Gradanger. In Höhe einer Jugendgruppe hielt der Roller an. Ein 16-jähriger aus Dassel bestieg den Roller und fuhr als Sozius mit. Nach einigen Metern stürzte der Roller aus ungeklärter Ursache mit den beiden Mitfahrern. Nach dem Sturz wurde der Roller wieder aufgerichtet. Der noch unbekannte Rollerfahrer verließ daraufhin die Unfallstelle und ließ den verletzten 16-jährigen an der Unfallstelle zurück. Der 16-jährige Sozius musste anschließend durch die eingetroffenen Sanitäter versorgt werden und wurde mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch und einer leichten Gehirnerschütterung in das Einbecker Bürgerspital verbracht. Angaben zu dem schwarzen Roller oder dessen Fahrer konnten nicht gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu dem schwarzen Roller oder dessen Fahrer machen können, mögen sich bitte bei der Polizei in Dassel, 05564 - 999100, oder der Polizei Einbeck , 05561 - 94978-0, melden.

