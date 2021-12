Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte - Randalierer beleidigt Passant, anschließend beleidigt und verletzt er Polizeibeamte bei einem Widerstand.

Krefeld (ots)

Gestern Abend am Samstag, (10. Dezember 2021), gegen 23:00 Uhr beleidigte und bedrohte ein junger Mann zunächst einen Passanten an der Haltestelle Rheinstraße. Bei der anschließenden Überprüfung durch Polizeibeamte, griff er diese an, beleidigte sie und verletzte einen Beamten u.a. durch Bisse.

Eine Polizeistreife bemerkte zunächst an der Haltestelle Rheinstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 19-jähriger Krefelder beleidigte und bedrohte einen 62-jährigen Krefelder Passanten. Der 19-jährige war dabei mit weiteren Begleitern unterwegs. Hinzugerufene Verstärkungskräfte überprüften den 19-jährigen, worauf dieser dann die Polizeibeamten beleidigte und tätlich angriff.

Dieser Angriff konnte durch mehrere Polizeibeamte unterbunden werden. Dabei wehrte sich der 19-jährige weiter und biss einen Beamten in den Arm und ins Bein.

Der 19-jährige wurde zu einer Polizeiwache gebracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden, da er unter Alkohol und Drogeneinfluss stand. Danach ging der Beschuldigte zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam.

Der verletzte Polizeibeamte war anschließend nicht mehr dienstfähig.

Den 19-jährgen erwartet nun ein Strafverfahren.(482)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell