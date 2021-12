Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Mehrere Mülltonnen geraten in Brand - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (8. Dezember 2021) haben auf der Hafelsstraße mehrere Mülltonnen gebrannt. Ein benachbarter Supermarkt wurde nicht beschädigt.

Gegen 3:10 Uhr wurde zunächst ein brennender Mülleimer an der Rückseite des Supermarktes auf dem Zufahrtsweg zum Parkplatz gemeldet. Das Feuer ging dann auf weitere Mülltonnen über. Auch ein größerer elektrischer Müllcontainer, der direkt an das Supermarkt-Gebäude grenzte, wurde von den Flammen erfasst. Ein Gebäudeschaden entstand jedoch nicht. Die Feuerwehr hat alle Brände gelöscht. Personen wurden nicht verletzt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (479)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell