POL-KR: Fischeln: Trickbetrug: Seniorin übergibt Goldmünzen an falsche Polizisten

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (8. Dezember 2021) erhielt eine 81-Jährige gegen 10:30 Uhr den Anruf eines Unbekannten, der sich als Kriminalbeamter ausgab. Er behauptete, dass zwei ausländische Männer auf ihrer Straße festgenommen worden seien und man bei ihnen einen Zettel mit persönlichen Daten der Seniorin gefunden habe. Er forderte die Krefelderin auf, zur Bank zu gehen, den Inhalt ihres Schließfachs zu holen und eine größere Summe Bargeld abzuheben, angeblich um alles vor vermeintlichen Kriminellen zu sichern.

Als die Seniorin dann versuchte, das Geld von der Bank abzuholen, verweigerte der Angestellte ihr die Herausgabe einer solch hohen Summe, da diese anzeigenpflichtig sei und erst vorbestellt werden müsse. Die Goldmünzen aus dem Schließfach nahm die 81-Jährige jedoch mit und übergab sie schließlich an einen falschen Polizisten.

Der Mann war 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Kopfbedeckung mit weißer Aufschrift, einen schwarzen Mantel und einen Mund-Nasen-Schutz. Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (478)

