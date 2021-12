Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einladung zum Pressetermin: Polizei bestreift Krefelder Weihnachtsmarkt mit der Politie Zeeland

Krefeld (ots)

Von Freitag bis Montag (10. bis 13. Dezember 2021) erhält die Krefelder Polizei tatkräftige Unterstützung aus den Niederladen. An diesem Wochenende werden wieder vier Polizisten der Politie Zeeland gemeinsam mit ihren deutschen Kolleginnen und Kollegen die Krefelder Innenstadt und den Weihnachtsmarkt bestreifen.

Die mittlerweile 25-jährige Tradition kommt bei der Bevölkerung gut an. Die vielen Gäste aus dem benachbarten Ausland schätzen es, wenn sie Polizisten in ihrer Muttersprache ansprechen können. Gemeinsam geben die Beamten Tipps zum Schutz vor Taschendieben und sind in dieser Zeit Partner für Sicherheit in Krefeld.

Treffpunkt für Fotografen und Journalisten: an der Kreuzung von Rheinstraße und Hochstraße am Freitag, dem 10. Dezember 2021 um 14 Uhr. (476)

