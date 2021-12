Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Nach Verkehrsunfall am Nikolaustag - 80-jährige Radfahrerin verstirbt im Krankenhaus

Krefeld (ots)

Am Dienstag (7. Dezember 2021) ist eine 80-jährige Krefelderin im Krankenhaus verstorben. Sie war am Montag (6. Dezember 2021) mit dem Fahrrad am Löschenhofweg aufgrund von Straßenglätte und ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Die schwer verletzte Frau kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo sie einen Tag später verstarb. (477)

