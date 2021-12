Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randalierer unterwegs

Weimar (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag erhielt die Weimarer Polizei gegen 00:20 Uhr die Information über zwei Randalierer, die von der Friedrich-Naumann-Straße in Richtung Bertuchstraße unterwegs sein sollen und dabei parkende Fahrzeuge beschädigen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Täter jedoch nicht mehr feststellen. Es stellte sich heraus, dass die Beiden insgesamt fünf parkende Pkw und das Fallrohr eines Hauses in der Friedrich-Naumann-Straße durch Tritte beschädigten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Bei den Tätern soll es sich um einen Mann und eine Frau gehandelt haben. Die männliche Person soll ca. 180-190 cm groß und von schlanker Statur sein. Weiterhin soll diese eine dunkle Jacke und ein helles Base Cap getragen haben. Zur weiblichen Person ist derzeit keine Beschreibung bekannt. Vermutlich könnten sich diese nach der Tat in ein Mehrfamilienhaus in der Bertuchstraße begeben haben.

Ca. zwei Stunden später ging bei der Polizei eine erneute Meldung über einen Randalierer ein, der ebenfalls in der Betruchstraße Pkw´s beschädigt. In diesem Fall wurden durch den Unbekannten die Außenspiegel zweier Pkw beschädigt, der Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. In diesem Fall ist folgende Täterbeschreibung bekannt: männlich, ca. 180 cm, normale Statur und auffällig breitbeiniger Gang. Dieser soll dunkel gekleidet sein.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, kann derzeit nicht gesagt werden.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Weimar unter 03643/882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell