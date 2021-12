Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Knapp drunter und trotzdem zu viel

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Kahla wurde ein 40-Jähriger in der Nacht von Donnerstag zu Freitag einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war mit seinem VW im Camisch unterwegs, als die Polizeistreife das Fahrzeug stoppte. Ein Atemalkoholtest brachte einen vorläufigen Wert von etwas mehr als ein Promille. Fortfolgend wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen und mit ihm eine erneute Messung vorgenommen, der schloss sich dann die Fertigung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige an.

