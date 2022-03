Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Geldbörse aus der Handtasche entwendet; Walsrode: Fahrer positiv auf Drogen getestet; Walsrode: Kraftrad beschädigt - Zeugen gesucht.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.03.2022 Nr. 1

26.02./Geldbörse aus der Handtasche entwendet

Munster: Bereits am Samstag, gegen 11:20 Uhr entwendeten unbekannte Täter einer 78-jährigen Dame deren Geldbörse unbemerkt aus der am Körper getragenen Handtasche. Die Tat ereignete sich in einem Discounter am Kohlenbissener Grund, wo die Geldbörse ohne das darin befindliche Bargeld später im Umfeld wieder aufgefunden wurde.

28.02./Fahrer positiv auf Drogen getestet

Walsrode: Bei Verkehrskontrollen der Polizei wurde am Montag, um 14.30 Uhr der Fahrer eines Pkw in Bomlitz an der Ahrsener Straße kontrolliert. Da sich Verdachtsmomente auf Drogenbeeinflussung ergaben, wurde eine Blutprobenentnahme bei dem 30-jährigen Fahrer durchgeführt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Ebenfalls einem Drogentest musste sich eine 23-jährige Autofahrerin in der Poststraße in Walsrode bei einer Kontrolle gegen 18:00 Uhr unterziehen. Auch hier gab es positive Anzeichen für eine Beeinflussung berauschender Mittel, woraufhin ebenfalls eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt beendet wurde. Den Fahrzeugführer und die Fahrerin erwarten nun ein Bußgeld- sowie ein Strafverfahren.

24.02./Kraftrad beschädigt - Zeugen gesucht

Walsrode: Am Donnerstag, 24.02.2022, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:20 Uhr wurde in der Heinrich-Hertz-Straße, ein blaues Kleinkraftrad der Marke Kymco beschädigt. Das Fahrzeug war am Eingangsbereich des dortigen Kauflandmarktes neben den Fahrradständern abgestellt. Als die Eigentümerin ihr Kraftrad in Betrieb nehmen wollte, stellte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Krad durch Umstoßen beschädigt wurde. Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich bei der Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/984480 zu melden. .

