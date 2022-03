Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Dieb in Wohnung überrascht; Walsrode: Falsche Handwerker beklauen Seniorin; Munster: Rasenmäher aus Garage entwendet.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.03.2022 Nr. 1

03.03./Dieb in Wohnung überrascht

Schneverdingen: Ein unbekannter Täter erkundigte sich am Donnerstagvormittag an einem Haus im Ortsteil Horst nach einer Ferienwohnung. Wenig später wurde der gleiche Mann von der Wohnungsinhaberin in ihrem Hausflur ertappt. Der Mann entwendete Schlüssel und flüchtete in einem schwarzen Pkw-Kombi mit Bad Segeberger Kennzeichen. Der ca. 45 Jahre alte und 1,80 m große Täter war von kräftiger Statur und trug eine Glatze. Bekleidet war er mit einem hellen Pullover und einer Bluejeans. Wer Hinweise zum Fahrzeug oder der Person geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Schneverdingen, Tel. 05193/982500 in Verbindung zu setzten.

03.03./Falsche Handwerker beklauen Seniorin

Walsrode: Unter dem Vorwand den Wasseranschluss überprüfen zu müssen, verschafften sich am Donnerstagmittag unbekannte Täter Zutritt zur Wohnung einer 90-jährigen Dame in Ebbingen. Während ein Mann die Frau ablenkte, nutzte ein Komplize die Gelegenheit und entwendete eine Schmuckschatulle aus der Wohnung. Der Dame fiel der Diebstahl erst später auf.

03.03./Rasenmäher aus Garage entwendet

Munster: In der Zeit zwischen Mittwoch, 12:00 Uhr und Donnerstag, 15:00 Uhr wurde aus einer verschlossenen Garage eines Vereinsheimes am Kohlenbissener Grund ein roter Aufsitzrasenmäher entwendet. Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Rasenmähers nimmt die Polizei Munster, 05192/9600 entgegen.

