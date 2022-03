Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Portmonee gestohlen; Soltau: Wartende Fahrzeuge an roter Ampel übersehen; Soltau: Motorradfahrer alkoholisiert verunfallt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.03.2022 Nr. 1

08.03 / Portmonee gestohlen

Hodenhagen: In der Edeka-Filiale an der Allerstraße entwendeten Unbekannte am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr die Geldbörse eines 50jährigen Opfers. Zum Zeitpunkt der Wegnahme lag das Portmonee im Einkaufswagen. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Hodenhagen unter 05164/802550 entgegen.

08.03 / Wartende Fahrzeuge an roter Ampel übersehen

Soltau: Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag, gegen 10.15 Uhr im Baustellenbereich an der sogenannten Heideparkkreuzung im Ortsteil Wolterdingen wurden drei Beteiligte leicht verletzt. Eine 87jährige Autofahrerin fuhr an einer rotlichtzeigenden Baustellenampel auf ein dort wartendes Fahrzeug auf, schob dieses auf ein weiteres Fahrzeug, welches wiederum das davorstehende Fahrzeug beschädigte. Neben der Unfallverursacherin wurden zwei Insassen des Fahrzeugs verletzt, auf das die Frau zunächst aufgefahren war. Die Verletzten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die ersten drei Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf rund 42.000 Euro geschätzt.

08.03 / Motorradfahrer alkoholisiert verunfallt

Soltau: Ein Motorradfahrer wurde am frühen Dienstagabend bei einem Unfall schwer verletzt. Der 51jährige Schneverdinger befuhr gegen 17.50 Uhr den Ahlftener Kirchweg in Richtung Brinkstraße und kam alleinbeteiligt, vermutlich aufgrund einer Alkoholbeeinflussung, in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Mann führte noch am Unfallort einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,41 Promille. Anschließend kam er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei ließ eine Blutprobe entnehmen, beschlagnahmte den Führerschein und leitete ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell