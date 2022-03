Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbrecher offensichtlich gestört; Dorfmark: Einbrecher nehmen Tresor mit; Walsrode

A27: Lkw-Fahrer schwer verletzt

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.03.2022

07.03 / Einbrecher offensichtlich gestört

Walsrode: Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht zu Montag, gegen 04.50 Uhr die Eingangstür eines Dienstleistungsbetriebes an der Schmersahlstraße aufzuhebeln. Aus unbekanntem Grund ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Wiesenstraße. Täterbeschreibung: männlich, etwa 180 cm groß, circa 80 - 90 Kilogramm schwer, sportlich, schlank, hellbräunliche Hautfarbe, trug eine graue Wollmütze, eine braune Wildlederjacke (neueres Modell) und eine weiße FFP2-Maske. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

08.03 / Einbrecher nehmen Tresor mit

Dorfmark: In der Nacht zu Dienstag, gegen 02.30 Uhr drangen Einbrecher in einen Betrieb an der Visselhöveder Straße ein und entwendeten einen Tresor. Die Täter flüchteten nach Zeugenaussagen mit einem silbernen Fahrzeug, eventuell VW Golf, in Richtung Bad Fallingbostel. Hinweise zu Tat, Tätern oder Fahrzeug nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

07.03 / Lkw-Fahrer schwer verletzt

Walsrode / A27: Am Montagvormittag, gegen 09.40 Uhr kam es auf der A27, kurz vor dem Walsroder Dreieck in Fahrtrichtung Hannover zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Lkw schwer verletzt wurde. Der 38-Jährige kam mit seinem Sattelzug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort seitlich mit einem Absicherungsfahrzeug einer Baustelle und anschließend mit der Außenschutzplanke. Der Sattelzug kam verkeilt auf dem Grünstreifen neben der Standspur zum Stehen. Der Fahrer wurde in die Medizinische Hochschule Hannover eingeliefert. Der 35jährige Fahrer des Absicherungsfahrzeugs verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurde in ein Krankenhaus im Heidekreis gebracht. Am Sattelzug entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 97.000 Euro geschätzt.

