Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in Bad Hersfeld v. 20.08.21

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitagnachmittag um 13.45 Uhr befuhr ein Pkw- Fahrer aus Bebra die Hünfelder Str. aus Richtung Carl- Benz- Str. kommend in Richtung Sandweg. Im Einmündungsbereich der Hünfelder Str. in den Sandweg missachtete der Fahrzeugführer aus Bebra die Vorfahrt eines Hersfelders, welcher mit seinem Pkw den Sandweg aus Richtung "In den Tonkauten" in Richtung Hünfelder Straße befuhr. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 6000,- EUR. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitagnachmittag um 17.20 Uhr befuhr ein Pkw- Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem BMW die Dippelstraße aus Richtung Reichsstraße kommend in Richtung Meisebacher Straße. Er benutzte hierbei den linken von zwei Geradeausfahrstreifen. In Höhe der Hausnummer 2 fuhr eine Pkw- Fahrerin aus Bad Hersfeld mit ihrem Pkw über einen abgesenkten Bordstein auf die Dippelstraße auf. Sie passierte zunächst den ersten Fahrstreifen, stieß jedoch in der weiteren Folge auf dem zweiten (linken) Fahrstreifen mit dem BMW des Hersfelders zusammen. Hierbei entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 9000,- Euro.

gefertigt: Scholz, PHK - Polizeistation Bad Hersfeld (E31/Ra)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell