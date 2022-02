Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemeldung der Polizei Bad Zwischenahn: Unfallflucht in Bad Zwischenahn, Gemeindeteil Petersfehn++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, 10.02.2022, zwischen 00:00 Uhr und 09:30 Uhr, kam es in Petersfehn, Gemeinde Bad Zwischenahn, in der Mittelinie, Höhe Hausnummer 63, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit dem in Längsrichtung zum Parken abgestellten grauen VW Polo zusammen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch den Zusammenstoß wurde der Polo nicht unerheblich beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter 04403/ 927-0, zu melden.

