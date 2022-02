Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemeldung des PK Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Unfallflucht++

Oldenburg (ots)

Am 07.02.2022 zwischen 08.00 Uhr und 17.45 Uhr kam es am Dränkweg, respektive dem dortigen Parkplatz am Alten Kurhaus, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein dort abgestellter PKW durch ein unbekanntes Kraftfahrzeug, vermutlich beim Rangieren, erheblich beschädigt. Der Verursacher hat sich nach dem Vorfall unerkannt in unbekannte Richtung entfernt. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Kraftfahrzeug sowie dem Fahrer geben kann, möge sich bitte bei der Polizei Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403 927 115 melden.

