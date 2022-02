Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Auf der A 29, kurz vor der AS Zetel, kommt ein Sattelzug von der Fahrbahn ab, anschließend kommt es zu drei weiteren Verkehrsunfällen mit leicht verletzten Personen ++

Oldenburg (ots)

++ Am 08.02.22, um 07.05 Uhr, kommt ein 65 Jahre alter Fahrzeugführer aus Polen mit seinem Sattelzug auf der A 29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven von der Fahrbahn ab und fährt sich im Bereich der Berme fest. Ursächlich hierfür könnte nach ersten Ermittlungen ein Reifenplatzer des Aufliegers gewesen sein. Die Unfallstelle liegt hierbei im Bereich einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Varel-Bockhorn und Zetel. Die Fahrbahn ist in diesem Bereich verengt und der Überholfahrsteifen ist gesperrt. Den verunfallten Sattelzug erkennt eine 39 Jahre alte Pkw Führerin aus Rastede und bremst ihr Fahrzeug ab. Der hinter ihr fahrende Pkw Fahrer aus Ganderkesee übersieht dies und fährt mit seinem Pkw auf den Pkw der Frau auf. Durch den Unfall wird sie leicht verletzt. Da der unfallverursachende Pkw nicht mehr fahrbereit ist, muss dieser abgeschleppt werden. Im weiteren Verlauf kommt es am Stauende, unmittelbar im Anfangsbereich der Baustelle, zu zwei weiteren Verkehrsunfällen. Bei diesen werden vier weitere Personen (18, 22, 30 und 30 Jahre alt) leicht verletzt. Auch hier muss ein Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Zwecks Bergungsarbeiten und Reinigung der Fahrbahn wird die A 29 mehrfach kurz gesperrt. Der zuerst verunfallte Sattelzug musste hierbei durch eine Spezialfirma wieder auf die Fahrbahn gezogen werden. Bei den vier Verkehrsunfällen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 27000 Euro. ++

