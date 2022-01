Polizei Hamburg

POL-HH: 220124-1. Verhaftung in Barcelona nach Verdacht des Drogenhandels

Hamburg (ots)

Zeit: 18.01.2022, 20:45 Uhr

Ort: Barcelona (Spanien) und Hamburg

Ermittlungen des Drogendezernates im Landeskriminalamt haben in Barcelona zur Verhaftung von zwei 25 und 26 Jahre alten Männern geführt. Den Beschuldigten wird der Handel mit nicht geringen Mengen Marihuana und Kokain vorgeworfen.

Im Rahmen der Auswertung von Encrochatdaten wurden bereits im Frühjahr 2021 der 25-jährige Deutsche und der 26-jährige Nigrer als Nutzer identifiziert. Dem 25-Jährigen werden dabei der Handel mit insgesamt 78 Kilogramm Marihuana, 4 Kilogramm Haschisch, 200 Gramm Kokain sowie der Erwerb einer Pistole inklusive 100 Schuss Munition vorgeworfen. Dem 26-Jährigen legen die Ermittler den Handel von 86 Kilogramm Marihuana und 250 Gramm Kokain zur Last. Aufgrund dieser Erkenntnisse regten die Ermittler des LKA 62 bei der Staatsanwaltschaft Hamburg die Beantragung von internationalen Haftbefehlen gegen beide Beschuldigte beim Amtsgericht Hamburg an.

Aufgrund weiterer kriminaltaktischer Maßnahmen und Ermittlungen der Regionalpolizei Kataloniens konnten die Beschuldigten jetzt in Barcelona lokalisiert und am Abend des 18.01.2022 in einem Restaurant in Barcelona verhaftet werden. Dabei wurden insgesamt 3.600 Euro Bargeld und mehrere Mobiltelefone sichergestellt. Am 20.01.2022 vollstreckten dann Hamburger Ermittler des LKA 62 und der WSP 64 einen Durchsuchungsbeschluss an der Meldeanschrift des 25-Jährigen in Hamburg-Eißendorf. Dort konnten weitere Beweismittel sichergestellt werden. Die Auswertung und die weiteren Ermittlungen dauern an.

Veh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell