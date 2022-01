Polizei Hamburg

POL-HH: 220123-5. Schwerlast- und Güterverkehr im Fokus der Polizei - Ergebnisse

Zeit: 17.01.2022 - 21.01.2022; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Unter der Leitung der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) führten Polizeibeamte gemeinsam mit Mitarbeitern des Zolls in dem angegebenen Zeitraum mehrere stationäre und mobile Verkehrskontrollen durch. Dabei überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 87 Fahrzeuge und 98 Personen.

Der Schwerlastverkehr unterliegt in besonderem Maße speziellen Vorschriften, deren Nichteinhaltung zu folgenschweren Verkehrsunfällen führen kann. Die Schwerpunktkontrollen umfassten sowohl die Einhaltung von Sozialvorschriften, technischen Mängeln aber auch die Ladungssicherheit und eine mögliche Überladung.

Die Polizisten leiteten mehrere Strafverfahren ein und ahndeten Ordnungswidrigkeiten. Dazu im Einzelnen:

Straftaten:

- 2 x Verdacht der Geldwäsche - 1 x mittelbare Falschbeurkundung - 3 x illegale Einreise nach Deutschland - 3 x Besitz von Betäubungsmitteln - 3 x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 2 x Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - 1 x Verstoß gegen das Waffengesetz - 1 x Verstoße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Ordnungswidrigkeiten:

- 20 x Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert - 1 x Verstoß gegen die Sozialvorschriften - 1 x befördertes Kind nicht ordnungsgemäß gesichert

Die mangelhaften Ladungssicherungen führten in der Regel zu einem unmittelbaren Verbot der Weiterfahrt. In den überwiegenden Fällen konnten noch am Anhalteort die Sicherungsmaßnahmen durch die Fahrzeugführer für eine Weiterfahrt hergestellt werden.

Darüber hinaus stellten die Beamten 25 Mängelmeldungen aus, da zum Beispiel technische Fahrzeugeinrichtungen mangelhaft waren oder erforderliche Dokumente nicht mitgeführt wurden.

Des Weiteren kam es folgenden Besonderheiten:

Bei einem Lebensmittel-Lieferanten fanden die Polizisten neben Pommes auch Betäubungsmittel, unversteuerte Zigarillos und mutmaßliches Dealgeld auf. Siehe dazu 220118-3.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel den Beamten der Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges auf, dessen E-Scooter nicht versichert war. Des Weiteren stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und führte ein verbotenes Messer mit sich.

Bei einer weiteren Überprüfung am Mittwochmorgen kontrollierten die Einsatzkräfte einen 42-Jährigen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Des Weiteren fanden die Polizisten mehrere Folien auf, die deutliche Anhaftungen vermutlich mit Kokain hatten. Außerdem führte der Mann annähernd 14.000 Euro mit sich, deren Herkunft und Verwendung er nicht schlüssig erklären konnten. Das Geld wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet. Außerdem ist er tatverdächtig, Betäubungsmittel besessen zu haben.

Die Polizei wird auch zukünftig regelmäßig Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit auf Hamburgs Straßen weiter zu erhöhen.

