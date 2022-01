Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gestohlene Gedenktafeln "Stolpersteine" konnten in Esslingen sichergestellt werden

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Die in der Nacht vom 3./4. Dezember 2021 in der Esslinger Obertorstraße entwendeten Gedenktafeln, sogenannte "Stolpersteine", sind am frühen Mittwochmorgen von der Polizei aufgefunden worden. Zwei Streifen des Polizeireviers Esslingen waren kurz nach 3.30 Uhr wegen eines anderen Einsatzes in einem städtischen Wohnheim tätig. Hierbei entdeckten die Beamten im Zimmer eines 42-jährigen Bewohners die beiden gestohlenen Gedenktafeln. Gegen den polizeibekannten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen des Staatsschutzes der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zu den Tathintergründen dauern an. (ms)

(Nachtrag zur Pressemitteilung vom 6. Dezember 2021/11.51 Uhr)

