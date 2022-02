POL-OL: +++ Versuchtes Tötungsdelikt in Oldenburg - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen +++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

+++ Versuchtes Tötungsdelikt in Oldenburg - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen +++

Oldenburg (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Alexanderstraße kam es in der Nacht zu Dienstag zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der eine 23-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann schwere Schnittverletzungen davongetragen haben. Den mutmaßlichen Täter konnten die Beamten noch in der Nacht am Tatort vorläufig festnehmen. Polizei und Staatsanwaltschaft Oldenburg haben Ermittlungen wegen versuchten Mordes eingeleitet.

Gegen 2 Uhr hatte die Polizei über Notruf mehrere Hinweise von Anwohnern erhalten, dass aus einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus Schreie zu hören gewesen seien. Mindestens eine Person sei nach Angaben eines Anrufers verletzt worden.

Die ersten Ermittlungen am Einsatzort ergaben, dass sich ein 28-jähriger Mann wenige Minuten zuvor offenbar gewaltsam Zutritt zur Wohnung seiner Nachbarn verschafft hat. Der Tatverdächtige, der im selben Haus eine Wohnung bewohnt, habe in der Nachbarwohnung dann das Zimmer einer 23-jährigen Frau aufgesucht und das im Bett schlafende Opfer mit mehreren Messerstichen im Gesicht verletzt. Eine 21-jährige Mitbewohnerin der Wohngemeinschaft habe die Schreie der 23-Jährigen gehört und sei dann ins Zimmer des Opfers gekommen. Den beiden Frauen sei es dann gelungen, das Zimmer zu verlassen.

Ein 21-jähriger Mann, der mit den beiden Frauen in derselben Wohngemeinschaft lebt, sei kurz darauf ebenfalls von dem Täter angegriffen worden. Er erlitt Verletzungen an den Händen sowie im Gesicht.

Die Einsatzkräfte überwältigten den Tatverdächtigen noch im Treppenhaus und nahmen ihn vorläufig fest. Der Mann wurde bei der Auseinandersetzung ebenfalls leicht verletzt. Das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt. Die beiden Opfer mussten zur Versorgung ihrer schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden.

Zu den Hintergründen der Tat liegen den Ermittlern zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Informationen vor. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragte beim zuständigen Amtsgericht gegen den 28-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Die Ermittlungen werden fortgesetzt. (180786)

