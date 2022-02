Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Westerstede : Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Unfallbeteiligten++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, den 08.02.2022, befährt gegen 05:00 Uhr ein 23jähriger aus dem Landkreis Wittmund mit einem Transporter die Langebrügger Straße in Richtung Ammerlandallee. Beim Überqueren der Kreuzung Langebrügger Straße/Ammerlandallee übersieht der 23jährige Fahrzeugführer den von links heranfahrenden bevorrechtigten Transporter eines 51jährigen aus dem Landkreis Aurich. Es kommt zur Kollision beider Fahrzeuge. Die beiden Fahrzeugführer werden leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Für die Bergungsmaßnahmen musste der Kreuzungsbereich teilweise bis 06:30 Uhr gesperrt werden, so dass es zu nicht unerheblichen Störungen im Berufsverkehr kam.

